Вольф: мощь двигателя «Хонды» чудовищна

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что прогресс «Ред Булл» на фоне перехода на двигатели «Хонды» может привести к тому, что австрийская команда всерьёз вмешается в борьбу за титул.

«Мы видели, как „Ред Булл“ обошёл „Феррари“. У двигателя „Хонды“ чудовищная мощь. Приятно видеть возвращение „Ред Булл“ более сильной командой, ведь там работают отличные люди. В связке с „Хондой“ „Ред Булл“ определённо станет настоящей угрозой. Такой уровень скорости обязывает не забывать о них во время борьбы за титул.

В Австралии мы увидели первый подиум «Хонды» с момента возвращения, и они заслужили это. Им пришлось пройти через сложные времена, и видеть их на подиуме было здорово", — приводит слова функционера Motorsport.