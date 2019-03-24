Боттас считает, что баллы за быстрейший круг могут иметь большое значение

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, завоевавший на Гран-при Австралии не только победу, но и получивший бонусный балл за быстрейший круг, считает, что дополнительные очки за лучшие круги могут впоследствии иметь большое значение.

«Если в ходе сезона завоевать три таких бонусных балла или больше, то в конце чемпионата это может иметь большое значение. Никогда нельзя знать наверняка. На финише чемпионата всё может решить и одно очко. Конечно, необходимо просчитывать риски, ведь 25, 18 или 15 очков важнее, чем одно, но мы готовы к рискам. Думаю, завоевание одного очка в тот момент, когда у тебя прогретые шины, стоит усилий", — приводит слова финского пилота Autosport.

После завершения гонки в Мельбурне руководство «Мерседеса» признавало, что в команде не были в восторге от идеи Боттаса побороться за обладание быстрейшим кругом.