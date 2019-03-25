Источник: Мик Шумахер выступит на тестах Ф-1 в Бахрейне в составе «Альфа Ромео»

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер примет участие в тестах Формулы-1 в Бахрейне в составе команды Формулы-1 «Альфа Ромео» за рулём нового болида С38, сообщает AutoBild.



Шумахер проведёт в составе команды оба тестовых дня — 2 и 3 апреля. Официально команда «Альфа Ромео» пока не подтвердила участие Мика Шумахера в тестах.



Это будет первый случай, когда Мик будет пилотировать современный болид Формулы-1. Ранее сообщалось, что, в случае успеха на этих тестах, Мик Шумахер получит возможность участвовать в тестах после Гран-при Испании, уже в составе «Феррари».



Стоит отметить, что, по правилам ФИА, в тестах после Гран-при Бахрейна не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота, так что участие в тестах принимают тест-пилоты и третьи пилоты команд.