Риккардо: хочу оставить Австралию позади, я перезарядился перед Бахрейном

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Хочу оставить Австралию позади. Это был весьма разочаровывающий уик-энд, тем более что темп точно позволял показать хороший результат. Чувствовал, что в квалификации не выжал максимум, из-за чего стартовая позиция не была идеальной. Про гонку особо нечего сказать. Мне нравится трасса в Бахрейне, и я надеюсь, что добьюсь прогресса. Я немного отдохнул между двумя гоночными уик-эндами, так что направляюсь туда с ощущением, что перезарядился.



Мне нравится выступать на этой трассе. Здесь есть много достойных мест для обгона в ходе круга, и будет интересно посмотреть, есть ли какая-то разница при следовании за другими машинами, особенно на главной прямой. Первый поворот — хорошее место для проверки, обычно здесь могут сражаться две, три или даже четыре машины. Четвёртый поворот тоже может быть хорошим местом для атаки, если сможете найти больше скорости во втором и третьем поворотах. Надеюсь, мы будем в борьбе, но для начала нужно удостовериться, что мы быстры в квалификации и окажемся в верхней части середины пелотона», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».