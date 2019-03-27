Марко: у «Феррари» в Австралии были проблемы с охлаждением двигателя

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что «Феррари» в ходе Гран-при Австралии столкнулась с проблемами с охлаждением двигателя.



«Совершенно очевидно, что «Феррари» и «Хаас» отстали. Мы точно не знаем, но есть предположение, что у них были проблемы с двигателем, с его охлаждением, в связи с чем им пришлось снизить производительность силовой установки. «Хаас» оказался значительно медленнее остальной части пелотона в сравнении с его темпом на длинных отрезках на тестах в Барселоне.



Одним из признаков является то, что Шарль Леклер оказался быстрее на средних шинах, чем Феттель — на мягких. Что-то было не так. Феттель проехал всего три круга, а затем его темп упал. «Феррари» была совершенно неопасна на мягких шинах из-за деградации резины и температуры. Однако у нас не было никаких проблем с износом, мы не были даже на пределе», — приводит слова Хельмута Марко Autosport.