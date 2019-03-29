В 2020 году в Формуле-1 могут ввести четыре сегмента квалификации

Руководство Формулы-1 и команды чемпионата активно обсуждают возможное изменение формата квалификации с сезона-2020, сообщает Autosport. Новый формат предусматривает введение четырёх сегментов взамен нынешних трёх. После Q1, Q2 и Q3 должны выбывать по четыре пилота, после чего оставшиеся восемь гонщиков поборются в четвёртом сегменте.



Сторонники изменения надеются, что новый формат сможет сделать результаты квалификации более непредсказуемыми, поскольку представителям топ-команд придётся безошибочно проводить три сегмента вместо двух, прежде чем они получат право на участие в решающей части квалификации.



В настоящий момент продолжаются обсуждения, как много шин пилоты смогут использовать по ходу квалификации: «Пирелли» не хочет выделять дополнительные комплекты покрышек. Также обсуждается, на каких шинах будут обязаны стартовать в гонке участники Q4. Согласно одному из предложений, они будут стартовать на шинах из финальной сессии, а не из Q3. В теории это исключит вариант, при котором быстрейшие пилоты смогут проводить предыдущий сегмент на более жёстких шинах, чтобы потом стартовать на них в гонке.



Команды сейчас проводят компьютерные симуляции нового формата квалификации — их отзывы будут обсуждены на следующей встрече, посвящённой регламенту.