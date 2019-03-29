Итальянский гонщик Лука Гьотто показал лучший результат в квалификации первого этапа нового сезона Формулы-2, проходящего в Бахрейне. Вместе с ним с первого ряда будет стартовать Луи Делетраз, проигравший почти четыре десятые. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик показал в своей первой квалификации 10-е время. Россиянин Никита Мазепин, тоже дебютирующий в серии, стал 13-м.
Формула-2. Бахрейн. Квалификация
1. Лука Гьотто — 1:40.504
2. Луи Делетраз — 1:40.871
3. Ник де Врис — 1:40.889
4. Николас Латифи — 1:40.964
5. Джек Эйткен — 1:41.115
6. Нобухару Мацусита — 1:41.137
7. Шон Гелаэл — 1:41.254
8. Сержио Сетте Камара — 1:41.310
9. Ральф Бошунг — 1:41.505
10. Мик Шумахер — 1:41.583
11. Антуан Юбер — 1:41.596
...13. Никита Мазепин — 1:41.848
...15. Джулиано Алези — 1:41.864.
Гьотто завоевал поул на этапе Формулы-2 в Бахрейне, Шумахер — 10-й