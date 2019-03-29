Гьотто завоевал поул на этапе Формулы-2 в Бахрейне, Шумахер — 10-й

Итальянский гонщик Лука Гьотто показал лучший результат в квалификации первого этапа нового сезона Формулы-2, проходящего в Бахрейне. Вместе с ним с первого ряда будет стартовать Луи Делетраз, проигравший почти четыре десятые. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик показал в своей первой квалификации 10-е время. Россиянин Никита Мазепин, тоже дебютирующий в серии, стал 13-м.



Формула-2. Бахрейн. Квалификация



1. Лука Гьотто — 1:40.504

2. Луи Делетраз — 1:40.871

3. Ник де Врис — 1:40.889

4. Николас Латифи — 1:40.964

5. Джек Эйткен — 1:41.115

6. Нобухару Мацусита — 1:41.137

7. Шон Гелаэл — 1:41.254

8. Сержио Сетте Камара — 1:41.310

9. Ральф Бошунг — 1:41.505

10. Мик Шумахер — 1:41.583

11. Антуан Юбер — 1:41.596

...13. Никита Мазепин — 1:41.848

...15. Джулиано Алези — 1:41.864.