Хэмилтон: «Хонда» очень близка к лидерам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высоко оценил производительность моторов «Хонды» в нынешнем сезоне.



«Без всякого сомнения, в этом году у болидов «Ред Булл» гораздо лучшая силовая установка. Думаю, их мотор очень и очень близок к лидерам. «Хонда» уступает около 10 лошадиных сил лучшим болидам. Если посмотреть на их скорость на прямых участках, то можно увидеть, что они примерно так же быстры, как и мы. Это отличный старт для них. Надеюсь, их надёжность столь же хороша, потому что они действительно могут бороться с нами.



И «Феррари», и «Ред Булл» были сильны в Бахрейне в прошлом году, а «Ред Булл», похоже, действительно активизируется, так что будут очень плотные выходные», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPToday.