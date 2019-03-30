Ферстаппен: фамилия сыграет на пользу Мику Шумахеру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что фамилия может сыграть положительную роль в карьере Мика Шумахера.



«Если Мик Шумахер всё сделает правильно, фамилия сыграет только положительную роль в его карьере. Конечно, сейчас у Мика трудный период. Он привлекает много внимания средств массовой информации, но, думаю, рядом с ним есть хорошие люди, которые могут защитить его от нападок со стороны СМИ.



Сейчас он будет тестировать болид Формулы-1, он пилот гоночной академии «Феррари». Если проведёт хороший сезон в Формуле-2, то перед ним откроются новые двери», — приводит слова Макса Ферстаппена GrandPrix.



По итогам первой гонки Формулы-2 в Бахрейне Мик Шумахер финишировал восьмым и будет стартовать с поула в воскресной гонке.