Райкконен: я выжал из машины более-менее всё

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. С учётом штрафа Ромена Грожана Райкконен стартует восьмым.



«Я выжал из машины более-менее всё, но не очень доволен нашей позицией. Думаю, в целом нам немного не хватало сцепления, но ощущения от машины были неплохими. Однако хотелось бы времени чуть побыстрее.



Нет, мы не смогли компенсировать потерянное вчера время, ведь пропущенную сессию уже не вернуть назад. Поэтому воскресная гонка станет для нас куда большим шагом в неизвестность. Надеюсь, всё пройдёт более-менее нормально», — заявил Райкконен в интервью официальному сайту Формулы-1.