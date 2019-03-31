Пилот Формулы-2 оштрафован за то, что продолжил борьбу после финиша

Сразу два пилота Формулы-2 были оштрафованы после спринтерской гонки в Бахрейне, сообщает пресс-служба серии.



Пилот MP Motorsport Махавир Рагунатан был наказан за то что дважды пересёк линию старт/финиш после клетчатого флага. Круг возвращения в боксы Рагунатан проехал в гоночном темпе, обгоняя пилотов, тем самым создав на трассе опасную ситуацию для других гонщиков, которые ехали медленно, возвращаясь в боксы. Очевидно что индийский пилот не заметил клетчатый флаг и продолжал уже закончившуюся гонку. За это судьи наказали Рагунатана потерей десяти позиций на старте гонки в Азербайджане.



Гонщик Trident Джулиано Алези был наказан за то, что механики его команды на пит-стопе перепутали правые и левые шины, установив на левый борт болида резину, которая предназначена для правой стороны. По правилам это запрещено, после финиша Алези был дисквалифицирован.