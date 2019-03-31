Хэмилтон: немного странно, когда складываются подобные удачные сценарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, в котором он одержал победу после проблем с силовой установкой у пилота «Феррари» Шарля Леклера.



«Сегодня было очень сложно и я должен был показать всё, что мог. Нам очень повезло, что мы завоевали дубль, поскольку «Феррари» была быстрее нас на протяжении всего уик-энда. В конечном итоге хочется обгонять соперников, потому что вы быстрее, в борьбе, так что немного странно, когда складываются подобные удачные сценарии.



Я был в подобных ситуациях, и я знаю, каково это. Шарль проделал отличную работу на протяжении всего уик-энда, у него впереди прекрасное, светлое будущее. У нас было всего две гонки. В одной мы были быстрее всех, а в другой сильнее была «Феррари». пока сложно предположить, как сложатся следующие жтапы, но я думаю, что будет трудное сражение, в котором мы будем идти вплотную друг к другу.



Нам нужно продолжать усердно работать, чтобы понять, что пошло не так в этот уик-энд и посмотреть, как мы можем улучшить болид. Но, как вы видели сегодня, надёжность играет важную роль, так что нужно работать во всех направлениях. Мы забираем очки, заработанные сегодня и отправляемся в Китай», — приводит слвоа Хэмилтона пресс-служба команды.