Оруджев ответил, сумел бы Норрис обогнать Ферстаппена при продлении гонки на пару кругов

Известный российский автогонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о том, удалось ли бы британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису опередить голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1, если бы гонка продлилась ещё несколько кругов. Норрису лишь на последнем круге удалось забраться в зону DRS, и у Ландо уже не хватило времени, чтобы провести хотя бы одну атаку на трёхкратного чемпиона мира. На финише двух гонщиков разделили семь десятых секунды.

«Мне кажется, Ландо не обогнал бы. Последние круги Норрис приближался не так быстро. А на прямой у «Ред Булл» всё в порядке со скоростью. В общем, я сомневаюсь», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».