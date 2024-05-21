«Они на одном уровне». Александер Росси сравнил Ферстаппена и Кайла Ларсона

Американский автогонщик, бронзовый призёр чемпионата Формулы-Рено 3.5, пилот Формулы-1 («Маруся» сезон-2015), победитель «500 миль Индианаполиса» Александер Росси сравнил трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и чемпиона серии NASCAR Кайла Ларсона.

«Я думаю, он (Ларсон) уже почти на вершине. Лучший ли он в автоспорте? Я бы сказал, что они с Ферстаппеном на одном уровне, а это о многом говорит.

Если он выиграет и в Indy 500, то меня это разозлит. Теперь я понимаю, как другие восприняли мою победу [в дебютном сезоне-2016].

Может ли он это сделать? Да. И я буду рад, но только за команду. Сам я почувствую раздражение в глубине души», — приводит слова Росси Associated Press.

В воскресенье Ларсон квалифицировался пятым на свою первую гонку «Индианаполис 500», затем вылетел в Северную Каролину на гонку Звёзд NASCAR, где тем же вечером финишировал четвёртым.