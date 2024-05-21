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Оруджев назвал вероятные причины проблем Пиастри с гоночным темпом

Оруджев назвал вероятные причины проблем Пиастри с гоночным темпом
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Известный российский автогонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос, почему австралийскому гонщику «Макларена» Оскару Пиастри не удаётся поддерживать стабильный темп по ходу гонок. На прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 Пиастри вновь смотрелся медленнее Ландо Норриса на второй половине дистанции.

«Возможно, физика. Хотя есть сомнения. В этот раз в начале гонки он явно застрял за Сайнсом. А вот после пит-стопа именно в конце гонки темп был явно хуже Норриса. Может, не хватает по езде умения экономить резину, и шины уходят. Работать и разбирать. Всё-таки у Оскара это второй год, а у Норриса — шестой. Возможно, банальный опыт работы с «Пирелли», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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