«Макларен» выступит в ливрее в честь Айртона Сенны на Гран-при Монако

На предстоящем Гран-при Монако британская команда Формулы-1 «Макларен» выступит в ливрее, созданной в честь прославленного гонщика Айртона Сенны. Болиды команды будут окрашены в жёлтую, зелёную и синюю расцветку. Как отмечает пресс-служба гоночного коллектива, при её создании дизайнеры использовали как образец культовый шлем гонщика.

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Кроме того, сообщается, что для Ландо Норриса и Оскара Пиастри к уикенду будут подготовлены специальные комбинезоны.

Сенна выступал за «Макларен» с 1988 по 1993 год. Перед стартом сезона-1994 Айртон перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.

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