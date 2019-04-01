Риккардо: возникла проблема с MGU-K. Нужно время, чтобы всё переварить

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Бахрейна, в которой он лишился шанса финишировать восьмым из-за отказа двигателя.



«Сегодня произошло много всего. Поначалу было похоже, что у нас конкурентоспособный темп, так что мы выбрали стратегию с одним пит-стопом. Далее по ходу первого отрезка я мог сказать, что с шинами возникли большие проблемы. Если оглянуться назад, то два пит-стопа были бы лучше. Ближе к концу, когда меня обгоняли соперники, я особо не мог защищаться. Я хотел бы побороться серьёзнее, но это было невозможно, к сожалению. В конце гонки у нас возникла проблема с MGU-K.



Это был уик-энд со взлётами и падениями, много всего случилось. Нам нужно некоторое время, чтобы всё переварить и вернуться сильнее», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».

