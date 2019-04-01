Хэмлин выиграл гонку NASCAR в Техасе

Дэнни Хэмлин на автомобиле «Тойота» стал победителем этапа NASCAR, проходившего в Техасе. Вторым к финишу пришёл Клинт Бойер на «Форде». Третьим стал Даниэль Суарес на «Форде». Лидер текущего сезона Кайл Буш занял десятое место.
После этой победы Хэмлин вышел на второе место в общем зачёте текущего сезона. Теперь он отстаёт от Буша всего на восемь очков. Тройку в рейтинге замыкает Кевин Харвик.
NASCAR. Техас. Гонка
1. Дэнни Хэмлин (Toyota) – 3.16,11
2. Клинт Бойер (Ford) — +2,743
3. Даниэль Суарес (Ford) — +5,099
4. Эрик Джонс (Toyota) — +5,321
5. Джимми Джонсон (Chevrolet) — +6,625
6. Уильям Байрон (Chevrolet) — +7,260
7. Эрик Алмирола (Ford) — +9,377
8. Кевин Харвик (Ford) — +9,638
9. Курт Буш (Chevrolet) — +9,773
10. Кайл Буш (Toyota) — +11,616