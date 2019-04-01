Феттель: к поломке переднего антикрыла привели сильные вибрации

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель объяснил, почему от его машины отвалилось переднее антикрыло вскоре после ошибки немца и разворота в борьбе с Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Бахрейна.



«Очевидно, что у меня был разворот. Я подумал, что всё не очень плохо, но когда я разворачивался, то, думаю, заднее левое колесо начало расслаиваться. „Пирелли“, вероятно, всё ещё ищет, где оставшаяся часть шины. Из-за этого возникли сильные вибрации, так что когда я ехал по прямой, то эти вибрации привели к поломке переднего антикрыла», — приводит слова Феттеля RaceFans.



В «Пирелли» со своей стороны отметили, что разворот Феттеля привёл к серьёзным проплешинам на всех четырёх колёсах. Компания подтвердила, что левое заднее колесо, испытавшее самую сильную нагрузку, частично расслоилось на абразивном асфальте Международного автодрома Бахрейна. Кроме того, в результате инцидента возник прокол переднего правого колеса.