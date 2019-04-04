Этап в Бахрейне указал «Мерседесу», в каком направлении нужно развивать болид

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон проанализировал итоги Гран-при Бахрейна для команды, отметив, что второй этап чемпионата мира Формулы-1 показал, в каком направлении следует продолжать работу над болидом.

«Мы добились огромного успеха в Бахрейне. Это стало большим облегчением, ведь в этот уик-энд мы не были достаточно конкурентоспособными, но вернулись, завоевав так много очков. Кроме того, мы получили ясное понимание, в каком направлении нужно развивать болид. Так что мы больше не будем испытывать проблем, преследовавших нас в Бахрейне.

И, конечно, мы ставим перед собой задачу прибавить в скорости, чтобы даже в те дни, когда уик-энд не складывается гладко, мы могли оставаться впереди. Очевидно, что каждая команда ставит такие цели, но мы твёрдо намерены добиться этого, как делали это в минувших сезонах", — рассказал Эллисон в видео, размещённом на официальном канале команды «Мерседес» в YouTube.