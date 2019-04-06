Хорнер: уверен, что до первой победы Леклера осталось немного

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступления новобранца «Феррари» Шарля Леклера. По словам функционера, уже очень скоро от монегаска можно ждать первой победы.

«В Бахрейне Леклер проделал фантастическую работу. Он доминировал, и ему просто не хватило удачи. Именно потому он не получил тот результат, которого заслуживал. Уверен, до его первой победы ждать осталось недолго. Выступления Леклера впечатляют», — приводит слова функционера Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Бахрейна Леклер завоевал первый в карьере поул, а после лидировал на протяжении большей части гонки. В последнем её отрезке на болиде монегаска начались проблемы с двигателем, в результате Шарль финишировал на третьей позиции.