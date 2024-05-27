Гасли раскрыл детали командных инструкций, которые нарушил Окон

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о столкновении с товарищем по команде Эстебаном Оконом, которое произошло на первом круге Гран-при Монако Формулы-1. Напомним, Эстебан попробовал атаковать Пьера в повороте «Портье», на выходе из него два болида соприкоснулись, после чего машина Окона подскочила и получила серьёзные повреждения и пилот сошёл. Ранее Гасли говорил, что Эстебан нарушил командные инструкции.

«Два товарища по команде просто не должны оказываться в подобных ситуациях. Так что сейчас мне просто грустно. Я разочарован ситуацией. Перед гонкой у нас были чёткие инструкции о том, что делать. Кто бы ни был в квалификации впереди, ведомая машина должна помогать на протяжении всей гонки. Но, к сожалению, этого не произошло», — приводит слова Гасли Racingnews365.

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