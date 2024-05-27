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Тюнинг-ателье превратило BMW Z4 в родстер Элвиса Пресли. Таких будет лишь 15 штук

Тюнинг-ателье превратило BMW Z4 в родстер Элвиса Пресли. Таких будет лишь 15 штук
Tender 5.7
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Компания Estella-Fahrzeugtechnik представила свой новый проект — Tender 5.7, который представляет собой рестомод BMW 507 на базе модели Z4. Отмечается, что вдохновением для этой работы послужил родстер Элвиса Пресли, который он приобрёл в конце 1950-х, а его название отсылает к песне Love me Tender.

Tender 5.7

Tender 5.7

Фото: Estella-Fahrzeugtechnik

Для автомобиля совместными с ds-Fasertechnik GmbH усилиями разработан карбоновый кузов. При этом машина будет выпущена тиражом в 15 экземпляров и у каждого из них будет уникальный цвет.

Tender 5.7

Tender 5.7

Фото: Estella-Fahrzeugtechnik

В движение Tender 5.7 приводится трёхлитровым рядным турбомотором B58 с шестью цилиндрами мощностью свыше 500 лошадиных сил. Стоимость автомобиля, по данным Auto Motor und Sport, составит не менее € 288 тыс.

Tender 5.7

Tender 5.7

Фото: Estella-Fahrzeugtechnik

Отметим, что чуть ранее другой проект, посвящённый спорткару середины XX века, дебютировал на публике — речь об AGTZ Twin Tail с отсоединяемым хвостом.

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