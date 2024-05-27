Идиятулин победил на 1-й в истории RDS GP «обратной» конфигурации «Нижегородского кольца»

В Нижнем Новгороде завершился второй этап 15-го сезона Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). 25 и 26 мая трасса «Нижегородское кольцо» приняла первый в истории уикенд RDS GP в «обратной» конфигурации оцениваемого участка. Первый в истории нового варианта трассы этап триумфально выиграл Дамир Идиятулин из команды Fresh Racing.

Фото: RDS GP

Серьёзную заявку на победу Дамир сделал ещё в субботу, когда в третий раз в своей карьере покорил отметку в 100 баллов из 100 в квалификации. До этого пилот Fresh Racing дважды добивался подобного только на Moscow Raceway. В топ-16 Идиятулин прошёл через проезд «bye run» в отсутствие соперника и там одержал победу в зрелищной дуэли с лидером «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт» Аркадием Цареградцевым. В топ-8 сетка заездов свела Дамира с Максимом Гроссманом (TimeUp), но в этом сражении двух сибиряков Максим отдал победу сопернику собственной ошибкой с последовавшим за ней разворотом.

В полуфинале Идиятулина сражался с напарником по Fresh Racing Евгением Лосевым, который также ушёл в разворот, чем обеспечил Дамиру выход в финал. Там ему предстояла встреча с дебютантом RDS GP 2024 Артёмом Шабановым — пилот TimeUp не стал следовать примеру своих более опытных соперников и проехал чисто, не допуская ни контактов, ни разворотов. Однако и Идиятулин показал мощные проезды как лидером, так и преследователем. В итоге судейским решением победа досталась представителю Fresh Racing.

Фото: RDS GP

В Нижнем Новгороде Идиятулин собрал максимально возможный результат: победа в квалификации со 100-балльным проездом, победа в парных заездах и победа коллектива Fresh Racing в командном зачёте. Впрочем, Артёму Шабанову расстраиваться тоже не приходится — пройдя через череду технических проблем, новичок серии на пути к подиуму сломил сопротивление опытнейшего Никиты Шикова, победил вице-чемпиона RDS GP 2023 Антона Козлова (оба — Carville Racing), а затем одержал верх в противостоянии с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto). Таким образом, Шабанов уже добился двух из двух возможных подиумов в сезоне-2024 — к третьему месту на Moscow Raceway пилот добавил второе на NRing. Так что, если тенденция продолжится, на следующем этапе на «Игора Драйв» от новобранца TimeUp вполне можно ждать победы.

Дополнил призовой подиум Евгений Лосев. На первом этапе на Moscow Raceway пилот Fresh Racing также вышел в полуфинал, но там пробиться в тройку сильнейших не смог, а в Нижнем Новгороде всё сложилось в пользу спортсмена. Сначала Лосев победил Леонида Шнайдера (TimeUp), затем взял верх над Григорием Гусевым (LUKOIL Racing Drift Team), а потом стал сильнейшим в дуэли с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto).

А вот для действующего чемпиона Takayama Forward Auto этап оказался малопродуктивным. Сначала Роман Тиводар досадной ошибкой, приведшей к развороту, проиграл Антону Козлову в OMT-заезде. Затем в топ-8 сетка свела Тимофея Добровольского с лидером коллектива Георгием Чивчяном — сильнейшего в этой дуэли выявили также через OMT. И здесь случилась крайне редкая для Гочи помарка: допустив контакт с лидером, четырёхкратный чемпион RDS GP ушёл в разворот, лишившись тем самым шансов побороться за место на подиуме.

Фото: RDS GP

RDS GP 2024. 2-й этап. NRing. Личный зачёт. Топ-3:

1. Дамир Идиятулин (Fresh Racing) — 272 балла

2. Артём Шабанов (TimeUp) — 199 баллов

3. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 159 баллов

RDS GP 2024. 2-й этап. NRing. Командный зачёт. Топ-3:

1. Fresh Racing — 431 балл

2. TimeUp — 279 баллов

3. Takayama Forward Auto — 215 баллов

Дамир Идиятулин стал первым пилотом, кто смог набрать максимум возможных баллов за один этап RDS GP по новой системе начисления очков, однако это не помогло ему выйти в лидеры личного зачёта. После двух этапов во главе протоколов находится дебютант серии Артём Шабанов, который единственным смог оба прошедших уик-энда завершить на подиуме. При этом отрыв от идущего вторым Евгения Лосева весьма внушительный — 60 баллов, тогда как занимающий третью строчку Аркадий Цареградцев проигрывает второй позиции лишь семь зачётных очков.

RDS GP 2024. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:

1.Артём Шабанов (TimeUp) — 353 балла

2. Евгений Лосев (Fresh Racing) — 293 балла

3. Аркадий Цареградцев («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») — 286 баллов

В командном зачёте московская команда Fresh Racing захватила уверенное лидерство, опережая TimeUp уже на 168 баллов, которая, в свою очередь, имеет преимущество в 86 баллов над действующим чемпионом Takayama Forward Auto.

RDS GP 2024. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:

1. Fresh Racing — 637 баллов

2. TimeUp — 469 баллов

3. Takayama Forward Auto — 383 балла

Следующий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц. 22–23 июня ареной сражения станет трасса «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Самый скоростной автодром в календаре RDS GP точно подарит зрителям на трибунах и у экранов трансляции RDS TV яркие сражения и, возможно, вновь изменит расклад сил в личном и командном зачётах.