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На ГП Монако произошло событие, которое не случалось ни разу за всю историю Формулы-1

На ГП Монако произошло событие, которое не случалось ни разу за всю историю Формулы-1
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Первые 10 мест в гонке Гран-при Монако были распределены между пилотами в соответствии с их позициями на стартовой решётке перед заездом. Такое случилось впервые в истории Формулы-1. Напомним, победителем этапа в Монако стал монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари».

Топ-10 мест на Гран-при Монако выглядит следующим образом: Леклер, Оскар Пиастри («Макларен»), Карлос Сайнс («Феррари»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл («Мерседес»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Юки Цунода («РБ»), Александер Албон («Уильямс»), Пьер Гасли («Альпин»).

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня в Монреале.

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

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