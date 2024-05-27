Марко назвал срок, когда у «Ред Булл» будет понимание, кто станет напарником Ферстаппена

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес близок к заключению нового контракта с австрийской командой. Об этом информирует Motorsport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что гоночный коллектив из Австрии считает Переса лучшим из доступных на данный момент кандидатов.

«Я думаю, к «Барселоне» у нас должна быть ясная картина. Я бы сказал, что к тому времени мы должны иметь чёткое представление», — сказал о ситуации с Пересом консультант команды Хельмут Марко.

Гран-при Испании пройдёт в Барселоне с 21 по 23 июня.

В данный момент Перес занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 169 баллов. На недавнем Гран-при Монако Серхио в начале гонки попал в аварию с участием двух пилотов «Хааса», Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга, и не смог продолжить заезд.

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