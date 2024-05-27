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Auto Motor und Sport: «Феррари» больше не заинтересована в Эдриане Ньюи

Auto Motor und Sport: «Феррари» больше не заинтересована в Эдриане Ньюи
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Итальянская команда Формулы-1 больше не демонстрирует интереса к подписанию руководителя технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Об этом рассказал авторитетный автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Напомним, Ньюи покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. «Ред Булл» объявил о его уходе 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ранее сообщалось, какие команды претендуют на подписание Ньюи в настоящий момент. По сведениям Шмидта, немецкий гоночный коллектив «Мерседес», несмотря на обратные заявления, вновь в списке.

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