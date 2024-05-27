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Ферстаппен высказался по поводу борьбы за титул после неудачного Гран-при Монако

Ферстаппен высказался по поводу борьбы за титул после неудачного Гран-при Монако
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу борьбы за титул между командами после неудачного для себя Гран-при Монако.

«Команды стали намного ближе друг к другу. Некоторые машины лучше на уличных трассах, некоторые лучше работают в быстрых поворотах, кто-то наоборот, и всё будет меняться.

Я знал, что такого, как в прошлом году, не будет никогда, ведь такой сезон — большая редкость. Поэтому я ждал, что этот сезон будет отличаться от предыдущего. При этом я не думаю о нашем положении в чемпионате. Ведь в этом сезоне нас ждёт ещё очень много гонок. Какие-то трассы подойдут нам лучше, какие-то хуже. В конечном счёте всё сложится так, как сложится», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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