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«В моё время мы бы прижали его к стене». Жак Вильнёв — о Магнуссене после аварии в Монако

«В моё время мы бы прижали его к стене». Жак Вильнёв — о Магнуссене после аварии в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал аварию на первом круге Гран-при Монако, в которой пилот «Хааса» Кевин Магнуссен столкнулся с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом, после чего машина мексиканца отлетела в проезжавшего мимо Нико Хюлькенберга. Инцидент произошёл на первом круге гонки.

«В моё время Магнуссен не был бы таким агрессивным. Мы бы прижали его к стене и дали ему понять: «Это неприемлемо», — приводит слова Вильнёва GrandPrix.

«Перес такого не ожидал, потому что нормальный человек не способен увидеть там никакого просвета», — добавил бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер.

Напомним, победителем Гран-при Монако стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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