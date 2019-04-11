Шварцман: уверен, что с такой командой буду бороться за чемпионский титул

Пилот программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман подвёл итоги тестов Формулы-3 в Барселоне. В первый день на счету россиянина были 3-й и 9-й результаты, во второй — 9-й и 21-й.

«В первый день у меня стояла задача как можно быстрее вкатиться, поскольку времени на первом этапе будет очень мало. Поэтому чем раньше ты вкатишься, тем лучше. С этим мы справились, я показал хорошее время и был в первой тройке. Утром в первый выезд я ещё попал в трафик, хотя теоретически мог проехать на 0,4 секунды быстрее. После обеда мы уже не ехали на время, к тому же пошёл дождь. Хотя в дождевых условиях я был самым быстрым. Но когда трасса подсохла, у нас не осталось свежей резины – впрочем, мы так и рассчитывали по графику. Поэтому мы использовали старый комплект, и на нём я финишировал девятым. Возможно, мог бы подняться выше, если бы не трафик.



Второй день у нас был больше ориентирован на гонку, тесты разных элементов, одним словом – на рутинную работу. В принципе я доволен, всё идёт по плану, как и рассчитали в „СМП Рейсинг“ и «Према». Никто не волнуется, все делают свою работу, в соответствии с графиком. С такой командой я уверен, что буду бороться за чемпионский титул. По тому, как мы работаем сейчас, как всё хорошо выстроено, можно сказать, что мы движемся в нужном направлении», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.