Формула-1. Гран-при Китая. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 13 апреля, на Международном автодроме в Шанхае состоится третья свободная практика третьего этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Китая. Начало тренировки запланировано на 6:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает тринадцатое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Китая. Онлайн-трансляция третьей практики