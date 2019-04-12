Боттас: «Феррари» выглядит быстрее на прямых, мы были лучше в поворотах

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой лучший результат во второй тренировке Гран-при Китая.



«День закончился хорошо, мы оказались на вершине протоколов, но всегда очень трудно найти хороший баланс на протяжении всего круга на этой трассе. Мы подбирались к цели шаг за шагом, и в конце ощущения от машины были хорошими, но это только пятница, а считаются два следующих дня. „Феррари“ выглядит быстрее нас на прямых, в то время как мы во второй практике были лучше в большинстве поворотов. У нас ещё есть пространство для улучшения, но мы знаем, что и другие собираются упорно работать над своими машинами, так что нужно подождать и посмотреть, как сильно мы можем прибавить по сравнению с ними», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».