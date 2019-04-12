Ферстаппен: Феттель — очень хороший гонщик, но он не волшебник

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о нынешней расстановке сил в стане «Феррари». Голландец отдал должное четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю, но вместе с тем не обделил вниманием и талант Шарля Леклера.

«Знал, что если „Феррари“ обеспечит Леклера хорошим болидом, то он будет очень силён. Шарль — быстрый пилот, и когда он пришёл в „Феррари“, я подумал: если Риккардо, придя в „Ред Булл“, мог опережать Феттеля, то это сможет сделать и Леклер.

Себастьян — очень хороший гонщик, он четырёхкратный чемпион мира, но в моих глазах он вовсе не является волшебником», — приводит слова Ферстаппена Marca.

После двух этапов чемпионата мира Себастьян Феттель уступает Шарлю Леклеру в общем зачёте 4 очка и замыкает топ-5.