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Риккардо: рад был услышать, что мы стали седьмыми

Риккардо: рад был услышать, что мы стали седьмыми
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Китая, в которой он занял седьмую позицию.

«Я очень рад за команду после сегодняшнего результата. Очень хорошо, что обе команды попали в третий сегмент, это солидный результат. Борьба в средней группе плотная, и ход твоего уик-энда может измениться в зависимости всего от одной-двух десятых, так что приятно быть впереди этого сражения середняков.

Мой круг в третьем сегменте был немножко беспорядочным на финальном секторе, так что я рад был услышать, что мы стали седьмыми. Завтра, если говорить о реалистичных желаниях, нам бы хотелось удержаться в топ-7 и посмотреть, сможем ли мы бороться за шестое место», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».

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