Абитебуль объяснил стратегию Риккардо на Гран-при Китая

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал итоги Гран-при Китая, на котором Даниэль Риккардо финишировал седьмым, но по ходу гонки смог показать только 16-й по скорости быстрый круг.



«Думаю, что наше выступление было более надёжным, чем кажется со стороны. Нам было чрезвычайно сложно сделать свою работу с одним пит-стопом, стартуя на мягком составе. Мы столкнулись с дилеммой.



Мы знали, что те, кто стартует с 11-й позиции и ниже, будут на средних шинах, как и пятёрка сильнейших, так что нам не было никакого смысла рисковать и делать сумасшедшие вещи, пытаясь переиграть Пьера Гасли. Седьмая позиция была нашей задачей, нашей целью, и мы этого добились», — приводит слова Сириля Абитебуля Autosport.