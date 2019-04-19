Расселл: «Уильямсу» нужно прогрессировать в 2-3 раза быстрее остальных

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что единственный шанс команды сократить отставание от середины пелотона — развивать болид в 2-3 раза быстрее конкурентов.

«Пилотируя, я со своей стороны пытаюсь задать команде направление развития. Сейчас мне остаётся лишь доверять команде, верить в то, что делают инженеры, аэродинамический отдел и пытаться чего-то достичь. Все работают настолько быстро, насколько это возможно.

Но в Формуле-1 прибавляют все, мы не единственная команда, которая прибавляет, так что нам нужно прогрессировать в два-три раза быстрее остальных, что невероятно сложно. Нужно сохранять позитивный настрой и в то же время надо быть реалистами, мы не можем достичь большего, чем сейчас. Повторюсь, в Формуле-1 развиваются все, нам нужна какая-то магия, чтобы справиться с этим.

Сейчас люди думают, что мы стоим на месте, но мы прибавляем. Всё дело в том, что наша стартовая позиция была гораздо дальше, чем у остальных. Если мы не будем прогрессировать в два-три раза быстрее, мы будем оставаться на тех же позициях, что и сейчас», — приводит слова британца Autosport.