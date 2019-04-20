Расселл: давление вынуждает молодых пилотов «Ред Булл» выкладываться на 120%

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что он понимает, почему пилоты молодёжной программы «Ред Булл» всегда выкладываются на 120 процентов за рулём болида.



«Всем известно, какое давление оказывается на пилотов программы «Ред Булл», поэтому вполне логично, что они выкладываются за рулём болида Формулы-1 на 120 процентов. Я уверен, что Албон ещё покажет себя, Он прекрасный гонщик, и он доказал это уже в первых трёх гонках», — приводит слова Джорджа Расселла Autosport.



После трёх этапов чемпионата Формулы-1 Александер Албон набрал три очка, два из которых — на гонке в Бахрейне, одно — в Китае после старта с пит-лейн. Его напарник Даниил Квят набрал одно очко на гонке в Австралии.



