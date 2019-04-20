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Джовинацци — о выступлениях в Ф-1: после двух лет без гонок это трудно

Джовинацци — о выступлениях в Ф-1: после двух лет без гонок это трудно
Авто / Формула-1

Пилот «Альфа Ромео» Антони Джовинацци поделился впечатлениями от старта сезона в Формуле-1, отметив, что после двух лет отсутствия гоночной практики вернуться в борьбу, да ещё и сразу в Ф-1, было непросто.

«Есть много вещей, которым можно попробовать научиться. Мне нужно какое-то время. После двух лет без гонок всё это трудно. Есть аспекты, в которых мне нужно прибавлять.

Что касается напарника по команде, то Райкконен — отличный ориентир. Останавливаясь в боксах, я всегда смотрю на его данные и пытаюсь понять, где могу прибавить. Я просто продолжу работать в том же духе, думаю, в какой-то момент всё сложится воедино и получить хороший результат будет гораздо легче", — приводит слова итальянца GPblog.

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