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Хорнер: Ферстаппен показывает себя зрелым пилотом

Хорнер: Ферстаппен показывает себя зрелым пилотом
Авто / Формула-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что Макс Ферстаппен показал себя весьма зрелым гонщиком на старте сезона-2019.

«Ферстаппен показывает себя зрелым пилотом. Он провёл три сильных этапа, и ему явно не повезло в Бахрейне, иначе он оказался бы на подиуме. Он провёл очень зрелищную гонку и финишировал четвёртым.

Сейчас важно набирать как можно больше очков, потому что отставание от впереди идущих пилотов сейчас не так велико и Макс всё ещё впереди обоих пилотов «Феррари». Впереди нас ждёт долгий сезон. Важно не отдавать слишком много преимущества на этом этапе сезона.

Наша цель в нынешнем сезоне заключалась в том, чтобы сократить отставание от двух команд-лидеров. В Китае мы смогли опередить одну «Феррари» и явно стали ближе к «Мерседесу», — приводит слова Кристиана Хорнера Crash.

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