Сайнс: все пилоты ждут гонку в Баку, ведь там может случиться что-то особенное

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, который состоится в Баку в грядущий уик-энд.

«Трасса в Баку — одна из моих любимых во всём календаре сезона. Это непредсказуемая трасса, поэтому там так интересно соревноваться. Всегда такое чувство, будто все пилоты с нетерпением ждут этой гонки, ведь каждый понимает, что там может произойти что-то особенное.

В прошлом году гонка в Баку сложилась для меня отлично, я занял пятое место. Конечно, я всегда хочу становиться лучше, прогрессировать. Будем надеяться, что удастся избежать проблем и мы удачно выступим.

Начало сезона получилось неудачным, оно расстраивает. Слишком много всего оказалось не в моей власти. Но это является частью гонок. Я нацелен на то, чтобы продолжать упорно выполнять свою работу и оставаться терпеливым. Усердный труд, позитивное отношение и приверженность всегда приносят результат», — приводит слова Сайнса прес-служба «Макларена».