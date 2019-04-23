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Ньюи: благодаря своему стилю общения Марко даёт «Ред Буллу» очень многое

Ньюи: благодаря своему стилю общения Марко даёт «Ред Буллу» очень многое
Авто / Формула-1

Глава конструкторского департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи отдал должное работе советника команды Хельмуту Марко. По словам Эдриана, Марко отлично справляется с воспитанием молодых талантов благодаря своему стилю общения.

«Вероятно, дело в культуре общения, менталитете. Думаю, это австрийская черта – как правило, они бывают прямолинейными. Мы, англичане, любим сглаживать углы во время общения с людьми.

Марко очень много даёт команде, он обладает особым талантом. Если у молодого пилота всё хорошо, он добивается успеха, для Хельмута это становится вишенкой на торте в его работе.

Себастьян Феттель первым из его программы стал настоящей звездой, поэтому Марко всегда был на его стороне», — заявил Ньюи в эфире передачи Royal Automobile Club Talk Show.

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