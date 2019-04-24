Кубица: все в «Уильямсе» — жертвы

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал текущую ситуацию в команде.



«Я думаю, что все мы — жертвы. Все в одинаковой ситуации. Никто в «Уильямсе», ни один сотрудник не доволен ситуацией. В конце концов все хотят и надеются, что мы прибавим, но все понимают, что впереди много работы. Только с тяжёлой работой и будучи честными друг с другом мы сможем прогрессировать.



Невозможно прибавить за один месяц. Это просто невозможно, если в вашей аэродинамической трубе нет детали, которая повзолит вам резко прибавить на две секунды с круга. Но без этого на прогресс уйдёт не один месяц. Это печально, но дело в том, что мы не можем резко добиться прогресса за короткое время», — приводи слова Роберта Кубицы AUtosport.