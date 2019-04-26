Риккардо рассказал, как себя вёл Феттель, когда уступал напарнику в 2014-м

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, по окончании прошлого сезона покинувший “Ред Булл”, вспомнил о своём первом сезоне в составе австрийской команды, когда напарником австралийца был четырёхкратный и действующий чемпион мира Себастьян Феттель. По словам Риккардо, никто не ожидал, что в первый же сезон в “Ред Булл” он сможет показывать высокие результаты.



“Думаю, в «Ред Булл» были удивлены моими результатами. Конечно, они верили в меня, иначе я не получил бы место в команде с Феттелем, тем не менее я всё ещё учился и никто не ожидал, что в Австралии я квалифицируюсь в первом ряду или смогу опередить Феттеля в Бахрейне, Китае. Для меня это было волнующее и классное время, я не испытывал прессинга. Кроме того, я учился у Феттеля и подсматривал некоторые вещи. У нас с Себом были довольно хорошие отношения. Порой бывало, что я оказывался быстрее, после чего он подходил ко мне пожать руку — это было здорово", — передаёт слова Риккардо корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Захарченко.



Даниэль Риккардо выступал в “Ред Булл” с 2014 по 2018 год. После ухода Феттеля в “Феррари” напарником Риккардо стал Макс Ферстаппен, но в прошлом году австралиец решил расстаться с “Ред Булл” и перейти в “Рено”.