Хэмилтон: работать с нынешней машиной «Мерседеса» сложнее, чем с предыдущей

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что невзирая на удачный старт сезона для команды, работать с нынешней машиной сложнее, чем с болидом образца 2018 года.

«Пока что с нынешней машиной работать тяжелее, чем с предыдущей. Влияет целая комбинация факторов. Каждый год мы сталкиваемся с проблемой резины, в этот раз она даже сложнее. На старте сезона трудности в этом плане есть всегда. Каждый пытается понять рабочее окно шин, теперь оно стало даже меньше.

Машина строится так, чтобы она могла относительно нормально работать на всех трассах, представленных в календаре. Потому найти баланс очень сложно, он никогда не бывает идеальным. Но на протяжении сезона мы будем узнавать всё больше и больше. Пока могу сказать, что в одной из гонок нам определённо повезло, но в Китае мы были хороши. Нам нужно продолжать работать. Надеюсь, что во второй части сезона мы будем сильнее", — приводит слова британца GPToday.



