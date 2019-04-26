Видео аварии Квята на второй тренировке Гран-при Азербайджана

Сегодня, 26 апреля, на городской трассе в Баку прошли тренировки Гран-при Азербайджана. В ходе второй сессии серьёзный инцидент произошёл с пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом. Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть его машины занесло, она задела отбойник задним колесом, а затем передним. В результате повреждёнными с левой стороны оказались передняя и задняя подвески.



Стоит отметить, что Квят пропустил первую часть тренировки из-за проблем с рулевым управлением. Несмотря на это, до аварии россиянин показал шестой результат, став быстрейшим из представителей команд-середняков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1) 26 Апр 2019 в 8:07 PDT

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Напомним, что сегодня, 26 апреля, Квят отмечает свой 25-й день рождения.