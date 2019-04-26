Расселл: ещё чуть-чуть, и люк мог пробить днище там, где я сидел

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от инцидента, случившегося с ним в ходе первой свободной практики Гран-при Азербайджана. Британский гонщик наехал на люк дренажной системы, который оказался плохо закреплён на уличной трассе и выскочил наружу. Подскочивший люк серьёзно повредил днище болида, что привело к замене шасси и пропуску Расселлом второй тренировки.

«Я был абсолютно шокирован тем, что произошло. Мчался на огромной скорости по прямой, а потом случился сильный удар. Сразу понял, что машина получила колоссальные повреждения. Она тут же вышла из строя. Хочу сказать, что мне невероятно жаль наших механиков, которые проделали большую работу вчера по подготовке машины. Я не буду никого винить в том, что случилось. Очевидно, никто этого не хотел. Такие вещи случаются в жизни, надо пережить это и двигаться дальше.



Завтра я просто постараюсь использовать по максимуму время, которое потерял сегодня. Надо получить как можно больше информации о поведении машины. Если возвращаться к инциденту, то я не сразу понял, на что именно наехал. Трасса и так довольно ухабистая. Это была очень опасная ситуация, всё могло закончиться гораздо хуже. Ещё чуть-чуть, и этот люк мог насквозь пробить днище в том месте, где я сидел. Опять же, мне искренне жаль, что все усилия парней были слиты в канализацию. В буквальном смысле. Вот такая грустная ирония.



Что касается моего самочувствия, то я не тренировался ни одного дня с момента окончания Гран-при Китая. Я просто отлёживался в кровати и вообще ничего не мог делать. В какой-то момент чувствовал себя очень плохо, но потом состояние начало улучшаться. В четверг я проснулся и снова понял, что всё не очень здорово. Сейчас я в порядке в целом, посмотрим, что будет на выходных», — передаёт слова Расселла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.