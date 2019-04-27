Мик Шумахер: у меня ещё есть шанс спасти эти выходные

Гонщик команды Формулы-2 Prema Мик Шумахер прокоментировал итоги первой гонки этапа серии в Азербайджане, в которой Мик сошёл после разворота.



«Старт был довольно хорошим, я был близок к лидерам в первом повороте. Темп в начале гонки был просто отличным. Мы сделали остановку немного раньше, чем соперники, и я смог выиграть немало времени на этом.



Но, к сожалению, после пит-стопа болид потерял баланс, появилась недостаточная поворачиваемость, в итоге я допустил ошибку, которая действительно дорого мне стоила. Думаю, у меня ещё есть шанс спасти эти выходные, гонки здесь обычно захватывающие, так что буду стараться изо всех сил», — приводит слова Мика Шумахера Autosport.

В воскресенье гонщиков ждёт спринтерская гонка.