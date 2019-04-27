Мазепин начнёт вторую гонку Ф-2 в Баку с поула после штрафа Гьотто

Российский гонщик ART Никита Мазепин будет стартовать с реверсивного поула во второй гонке Формулы-2 в Баку. Мазепин финишировал девятым в первой гонке, но после штрафа Луки Гьотто переместился на одну позицию наверх. Итальянец занял шестое место, однако к его времени было добавлено пять секунд за то, что он спровоцировал аварию на рестарте, в результате которой Серджио Сетте Камара врезался в стену.



Ещё один штраф получил гонщик Campos Дориан Боколаччи, финишировавший пятым. Француза передвинули на две позиции вниз в протоколе за то, что не поехал на питлейн после финиша гонки, хотя должен был сделать это согласно правилам.

Напомним, что победу в субботней гонке одержал Джек Эйткен, вторым финишировал Ник де Врис.