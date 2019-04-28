Райкконен назвал попытку в третьем сегменте «дерьмовой»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен остался недоволен итогами квалификации Гран-при Азербайджана, даже невзирая на то, что ему удалось выйти в её третий сегмент.

«Нет, я недоволен выступлением. Мне ни разу не удалось собрать круг воедино. На последней попытке у нас был свежий комплект резины, но я слишком приблизился к „Мерседесу“. Это дерьмово, но что мы можем поделать? Я разочарован, но у нас тот результат, который есть», — приводит слова финна Planet F1.

Отметим, что из-за штрафа напарника по команде Антонио Джовинацци, Кими Райкконен примет старт в гонке Гран-при Азербайджана с восьмой позиции. После трёх этапов чемпионата мира в активе Кими 12 очков, что позволяет ему занимать седьмое место в общем зачёте.