Латифи выиграл вторую гонку Формулы-2 в Баку, Шумахер — пятый, Мазепин сошёл

В Баку завершилась спринтерская гонка Формулы-2. Она изобиловала множеством инцидентов, что сопровождалось неоднократным появлением на трассе машины безопасности.

Победу на этапе одержал лидер общего зачёта Николас Латифи, второе место занял Хуан Мануэль Корреа, тройку лучших замкнул победитель первой гонки в Баку Джек Эйткен.

Мик Шумахер финишировал на пятой позиции. Что касается Никиты Мазепина, то во время одного из рестартов он стал участником инцидента с Лукой Гьотто и Джорджем Кингом, в результате чего все трое сошли с дистанции. Следующий этап Формулы-2 пройдёт с 10 по 12 мая в Барселоне.

Формула-2. Баку. Вторая гонка

1. Николас Латифи (DAMS)

2. Хуан Мануэль Корреа (Sauber Junior) — +0,9

3. Джек Эйткен (Campos Racing) — +1,5

4. Ник де Врис (ART Grand Prix) — +2,6

5. Мик Шумахер (Prema Racing) — +3,2

6. Сержио Сетте Камара (DAMS) — +4,0

7. Дориан Бокколаччи (Campos Racing) — +6,5

8. Шон Гелаэл (Prema Racing) — +7,7

9. Каллум Айлотт (Sauber Junior) — +7,7

10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — +9,2